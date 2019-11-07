2019-11-07T09:22:12+03:00
Общество

Дикий кабан в Хабаровском крае стал заложником ситуации с африканской чумой

По мнению экспертов больше внимания нужно уделять условиям содержания домашних животных
Ольга КИВА
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Дикий кабан в Хабаровском крае стал заложником ситуации с африканской чумойДикий кабан в Хабаровском крае стал заложником ситуации с африканской чумойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае пока еще не зафиксировали ни одного случая заражения свиней африканской чумой. Во многом это результат профилактической работы и предпринятых мер, необходимых для недопущения вируса на территорию региона.

- Со стороны работников особо охраняемых природных территорий также поступила информация о том, что главные распространители заболевания свиней – это домашние животные и материалы, которые применяются при ведении фермерского или домашнего хозяйства. Распространению вируса способствуют нарушения ветеринарных правил содержания и транспортировки домашних свиней и продукции свиноводства. Также неблагоприятную обстановку создает несоблюдение правил утилизации больных и павших домашних свиней и завоз зараженных вирусом кормов, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

К слову, эксперты отмечают, что дикий кабан, скорее всего, стал жертвой сложившихся обстоятельств. Тем не менее в регионе продолжат работу по выявлению в охотничьих угодьях в ареале дикого кабана павших животных. Специалисты будут отбирать пробы биологического материала для лабораторного исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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