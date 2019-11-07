СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-07T07:52:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае компенсируют расходы на оплату капремонта. Такую финансовую помощь оказывают неработающим собственникам квартир, достигшим 70 и 80 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 групп, семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий, реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда и другим льготным категориям граждан. Этим плательщикам компенсируют 50 процентов расходов на оплату капремонта.

- В случае с неработающими собственниками старше 70 лет, льготу предоставляют, если они живут одни или с неработающими гражданами пожилого возраста, инвалидами 1 и 2 групп, не получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения, - рассказали в краевом министерстве соцзащиты.

Для собственников старше 80 лет компенсацию назначают, когда они получают компенсацию расходов на оплату жилого помещения, в составе которой выплачиваются остальные 50 процентов. На компенсацию в 100 процентов они могут рассчитывать, если не возмещают расходы на оплату жилого помещения.

Для оформления финансовой помощи нужно предоставить паспорт, квитанцию на оплату взноса на капремонт и трудовую книжку. Граждане старше 70 лет также представляют трудовые книжки членов семьи. Обращаться нужно в центр социальной поддержки населения или в МФЦ. Более подробная информация по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты населения края (4212) 326 493.

ИСТОЧНИК KP.RU