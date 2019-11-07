2019-11-07T09:17:20+03:00
Общество

В Хабаровском крае всем миром выберут название для Дворца единоборств

В предложенных вариантах должна быть оригинальность, новизна и удобство в произношении
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае всем миром выберут название для Дворца единоборств ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяВ Хабаровском крае всем миром выберут название для Дворца единоборств ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровском крае началась новая кампания по выбору названия. На этот раз ищут вариант наименования для Дворца единоборств, который планируют открыть в феврале 2020 года. Оно должно соответствовать назначению, обладать элементами новизны и оригинальности. Также предложенные названия будут оценивать с точки зрения удобства в произношении и написании, а также отсутствия грамматических ошибок и ненормативной лексики.

Как отметили в краевом министерстве физкультуры и спорта, при подаче заявок авторам идей нужно будет прокомментировать свой вариант, объяснить смысл названия. Каждый участник может подать не более трех конкурсных предложений.

Идеи будут принимать до 15 ноября в официальном аккаунте регионального министерства физической культуры и спорта в соцсети Instagram. Дальше отберут шесть более удачных вариантов, которые потом выставят на общественное голосование. Итоги конкурса подведут с 25 ноября по 9 декабря на сайте khabkrai.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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