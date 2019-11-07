Митинг хабаровских коммунистов застопорит движение в городе 7 ноября

СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-07T09:16:03+03:00

В этом году мероприятие пройдет скромнее, чем обычно

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Сегодня, 7 октября, в 18:00 хабаровские коммунисты устроят митинг на площади имени Ленина. Поводом для этого мероприятия стало празднование 102-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Как отметили в самом крайкоме партии, в этом году решили устроить митинг не днем, а вечером. Соответственно не будет традиционной демонстрации, но ненадолго дороги в центре все же перекроют. Движение автотранспорта ограничат на участке улицы Пушкина, примыкающем к памятнику Ленина, с 16:00 до 19:00.

Напомним, в 1917 году революция стала очистительной силой для огромной страны. Тогда умирающая империя превратилась в одно из самых могущественных государств мира. После 1917 года появился Союз Советских Социалистических Республик, сумевший за какие-то несколько лет войти в тройку крупнейших экономик мира.

ИСТОЧНИК KP.RU