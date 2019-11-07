В Хабаровске почтили память погибших защитников порядка

СЕГОДНЯ 09:12 2019-11-07T09:12:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске накануне профессионального праздника - Дня сотрудника органов внутренних дел России почтили память погибших защитников порядка. Среди участников мероприятий члены семей сотрудников, погибших при выполнении служебного долга.

- Приходя на службу в органы внутренних дел, молодые сотрудники дают священную клятву на верность служения народу, Родине и закону. Каждый из нас возлагает на себя обязанность выполнить любую поставленную задачу, не щадя своих сил, здоровья, а, порой, и жизни. Вы воспитали честных людей, настоящих патриотов и Героев Отечества, - обратился к собравшимся Сергей Омельченко, врио начальника Управлении МВД России по Хабаровскому краю полковник юстиции.

В рамках акции памяти в Хабаровске также возложили цветы к мемориалам Книга Памяти и «Аллея памяти». На сегодняшний день в регионе есть больше 20 мемориальных комплексов, памятников и обелисков. Желающие смогли поставить поминальные свечи в кафедральном Спасо-Преображенском соборе.

ИСТОЧНИК KP.RU