В Хабаровском крае появились три железнодорожных класса

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-07T09:52:27+03:00

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В Хабаровском крае обустроили три железнодорожных класса. Они находятся в школе №11 в поселке Новый Ургал. К слову, директор этого учебного заведения предложила преобразовать учебное заведение в профильный железнодорожный лицей.

Как отметили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, в этих классах ребята будут усиленно изучать физику, математику и информатику. В целом, на деньги ОАО «РЖД» с начала текущего года четыре школы и один детский сад в железнодорожных поселках Байкало-Амурской магистрали в границах Хабаровского края получили 9,7 миллионов рублей на капитальный ремонт и еще три с половиной миллиона рублей – на оборудование для учебных классов.

Также в компании озадачились подготовкой врачей в поселках. Чтобы решить эту проблему решили запустить программу, в рамках которой будут готовить врачей по целевому обучению. Договоры уже заключили с 10 студентами.

ИСТОЧНИК KP.RU