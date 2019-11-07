В Комсомольске рассказали, куда подавать заявки на отлов бездомных животных

СЕГОДНЯ 10:25 2019-11-07T10:25:41+03:00

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Жителям города Юности рассказали, куда нужно подавать заявки на отлов безнадзорных животных. Информацию принимают специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики городской администрации.

- Горожане могут позвонить по телефонам 52-26-87 и 52-26-89, с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 13:00. Дальше сообщения передают в МУП «Спецавтохозяйство». С этим предприятием заключили муниципальные контракты на оказание услуг по отлову, содержанию и учету животных, не имеющих владельцев, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что бездомных животных отлавливают в Комсомольске-на-Амуре с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Затем их осматривают, вакцинируют от бешенства. Дальше животных передают в пункт содержания животных, расположенный по адресу: Северное шоссе, 44/2, тел. 23-29-60.

ИСТОЧНИК KP.RU