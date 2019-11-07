Биробиджанцы вынуждены вечерами добираться домой почти на ощупь

СЕГОДНЯ 11:01 2019-11-07T11:01:11+03:00

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Жители Биробиджана стали часто обращаться к местным властям с жалобами на уличное освещение. Сейчас темнее рано, поэтому многие горожане вынуждены передвигаться по дорогам практически на ощупь. В некоторых районах проблемы уже устранили, однако есть и другие моменты, когда заявки от горожан вообще не отрабатывают.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, с 2016 года в областном центре начали менять систему уличного освещения на более современную и экономически выгодную. Так, вместо привычных газоразрядных ламп на дорогах стали появляться светодиодные конструкции. В городе уже заменили больше двух тысяч фонарей.

Подрядчик, который занимался установкой, должен был в течение пяти лет обслуживать новую систему уличного освещения. Если ломается какой-то светильник, то организация должна оперативно устранить неполадку. До определенного момента это условие соблюдалось. На сегодняшний день есть 36 неотработанных заявок. В адрес компании направили претензию, могут также выписать штраф.

К слову, на сегодняшний день уже устранили проблему с освещением в микрорайоне имени Бумагина и на улицах Миллера, Пионерской.

ИСТОЧНИК KP.RU