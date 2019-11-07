Жители в ЕАО меньше рожают детей и неохотно женятся

СЕГОДНЯ 11:37 2019-11-07T11:37:15+03:00

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В Еврейской автономной области подвели статистические итоги за январь-сентябрь 2019 года. Речь идет о населении региона. Согласно данным, предоставленным в Хабаровскстате, за указанный период в области умерли одна тысяча 670 человек, а родились одна тысяча 292 человека. Естественный прирост населения составил минус 378 человек. Для сравнения – в 2018 году за аналогичный период показатель был на уровне минус 240 человек.

К слову, в области чаще всего умирают из-за болезней системы кровообращения. Таких случаев зарегистрировали в 2019 году 960. В 218 году этот показатель составил 944.

Также в области тало меньше бракосочетаний. Так, в 2018 году с января по сентябрь зарегистрировали 779 новых ячеек общества, а в 2019 году – 711. Кроме того, местные жители стали меньше разводиться. За указанный период 2019 года зафиксировали 436 случаев расторжения браков, а в 2018 году – 594.

ИСТОЧНИК KP.RU