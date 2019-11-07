2019-11-07T12:02:29+03:00
Общество

Сельчане в Хабаровском крае получили новую площадь за счет субсидии

Территорию благоустроили в селе Бычиха
Ольга КИВА
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Сельчане в Хабаровском крае получили новую площадь за счет субсидии ФОТО: Хабаровский муниципальный районСельчане в Хабаровском крае получили новую площадь за счет субсидии ФОТО: Хабаровский муниципальный район
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В Хабаровском крае продолжается реализация программы по поддержке местных инициатив. Среди последних «счастливчиков», которые смогли благоустроить благодаря поддержке местных властей, жители селе Бычиха.

Как рассказали в администрации Хабаровского района, в центральной части населенного пункта благоустроили площадь. Здесь очень любят гулять местные жители, также это место, где проводят различные культурно-массовые мероприятия.

Деньги на работы, что называется, собрали частями. Некоторую сумму собрали сами местные жители, также финансовую помощь им оказали в рамках предоставленной субсидии. Финансы распределяли на конкурсной основе. Деньги потратили на укладку плитки, обустройство тротуарных дорожек и установку малых архитектурных форм. Сами жители поучаствовали в озеленении территории - высадили саженцы клена, жасмина, калины и различные кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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