Сельчане в Хабаровском крае получили новую площадь за счет субсидии

СЕГОДНЯ 12:02 2019-11-07T12:02:29+03:00

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В Хабаровском крае продолжается реализация программы по поддержке местных инициатив. Среди последних «счастливчиков», которые смогли благоустроить благодаря поддержке местных властей, жители селе Бычиха.

Как рассказали в администрации Хабаровского района, в центральной части населенного пункта благоустроили площадь. Здесь очень любят гулять местные жители, также это место, где проводят различные культурно-массовые мероприятия.

Деньги на работы, что называется, собрали частями. Некоторую сумму собрали сами местные жители, также финансовую помощь им оказали в рамках предоставленной субсидии. Финансы распределяли на конкурсной основе. Деньги потратили на укладку плитки, обустройство тротуарных дорожек и установку малых архитектурных форм. Сами жители поучаствовали в озеленении территории - высадили саженцы клена, жасмина, калины и различные кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU