2019-11-08T01:20:10+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 8 ноября 2019 года: днем до -6, без осадков

На севере региона днем сохранится плюсовая температура
Ольга КИВА
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Погода в Хабаровске на 8 ноября 2019 года: днем до -6, без осадковПогода в Хабаровске на 8 ноября 2019 года: днем до -6, без осадковФото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -2-4.

В Хабаровске без осадков. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -4-6.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -10-12. Днем -2-4.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем -2-4.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -5-7.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -9-11.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -5-7.

В Охотске небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-восточный до 20 метров в секунду. Ночью -1-3. Днем 0+2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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