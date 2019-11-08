2019-11-08T01:46:40+03:00
Общество

В Хабаровске продолжается борьба с самовольными постройками

Во время последних рейдов обнаружили еще две незаконные конструкции
Ольга КИВА
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В Хабаровске продолжается борьба с самовольными постройкамиВ Хабаровске продолжается борьба с самовольными постройкамиФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске продолжается кампания по расчистке территорий от самовольных построек. Так во время последних рейдов специалисты комитетов по управлению Центральным и Индустриальным районами и департамента архитектуры выявили две незаконные конструкции.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, одно из зданий с признаками самовольного строительства находится на переулке Шатурском. Второй объект построили на арендованной территории в районе улиц Павла Морозова и Бийской. По обнаруженным объектам специалисты уже готовят материалы, которые позже направят в департамент муниципальной собственности.

К слову, всего на учете сейчас 24 объекта самовольного строительства. Также выявили 37 фактов самовольного использования земельных участков, 10 нарушений по размещению ограждений, шлагбаумов и вышек связи. Каждый факт стал поводом для административного разбирательства. На сегодняшний день по решению судов в Хабаровске нужно снести девять объектов капитального строительства и реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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