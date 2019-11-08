Подтопленцам в Биробиджане выплатили 52 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 02:17 2019-11-08T02:17:23+03:00

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В Биробиджане на сегодняшний день пострадавшим во время паводка выплатили 52 миллиона рублей. Компенсацию в 10 тысяч рублей в общей сложности получили три тысячи 459 человек, то есть больше одной тысячи семей. За частичную утрату имущества 50 тысяч рублей получили 349 человек, то есть 124 семьи. Двум жителям Биробиджана перевели по 100 тысяч рублей за полную утрату имущества.

Как отметили в пресс-службе городской организации, в области продолжает действовать режим ЧС. В пунктах временного размещения, развернутых на базе технологического техникума и медицинского колледжа, проживают 24 человека.

Отметим также, что продолжается работа комиссий по признанию граждан пострадавшими. За весь период их функционирования осмотрели одну тысячу 219 приусадебных участков и 256 жилых помещений, подготовили 30 экспертных заключений технического состояния жилых помещений.

ИСТОЧНИК KP.RU