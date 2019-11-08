СЕГОДНЯ 02:39 2019-11-08T02:39:54+03:00

При пожаре на хабаровском заводе чуть не сгорели запчасти для судов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В минувшие сутки, 7 ноября, на Хабаровском судостроительном заводе ликвидировали пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы Хабаровска в 21:15. К моменту, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, в бытовом помещении отдельно стоящего одноэтажного металлического ангара горел утеплитель. Внутри склада хранились запчасти для маломерных судов.

- Больше часа понадобилось пожарным, чтобы усмирить огненную стихию. Еще некоторое время им понадобилось, чтобы пролить и разобрать конструкцию обшивки с целью ликвидировать скрытые очаги тления, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь успел разыграться на площади в 50 квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал. Причины возгорания установят сотрудники Госпожнадзора во время проверки инцидента.

Жителям города напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номеру «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU