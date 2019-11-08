В заповеднике Хабаровского края случилась зимняя рокировка птиц

СЕГОДНЯ 03:06 2019-11-08T03:06:46+03:00

Аисты резко сорвались в теплые края, а снегири и свиристели, наоборот, вернулись и уже обживаются

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В заповеднике «Большехехцирский» случилась, так называемая рокировка птиц. Из-за резкого похолодания дальневосточные аисты резко сорвались с насиженных мест и отправились на юг Китая. Судя по трекам их передвижения, многие пернатые уже добрались до места. В это время в районе села Шереметьево Вяземского района, где птицы обитали все лето, замерзают неглубокие водоемы. Именно здесь аисты добывали себе корм.

Как отметили в ФГБУ «Заповедное Приамурье», зиму в регионе уже почувствовали другие птицы. Так в лесу уже заметили снегирей, свиристелей и чечеток. При этом пернатых очень много, заметить на деревьях очень легко.

Отметим, что 12 ноября будет Синичкин день. Это значит, что жители населенных пунктов начнут готовиться к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях. Неравнодушные люди делают заготовки – подкормку для пернатых. Среди лакомств несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника, которые разложат в кормушки, развешанные заранее.

Ученые заметили, что 4 ноября, когда были положительные температуры, у березы плосколистной наблюдали сокодвижение. Оно прекратилось после того, как на следующий день выпал снег, температура опустилась ниже нуля. Эти обстоятельства могут плохо сказаться на состоянии деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU