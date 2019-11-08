Хабаровчанин задушил знакомую и «похоронил» ее, закидав ветками

СЕГОДНЯ 03:31 2019-11-08T03:31:46+03:00

По решению суда мужчина проведет девять лет в колонии строгого режима

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В Хабаровске зачитали приговор душителю. Жертвой 48-летнего злоумышленника стала его же знакомая, с которой он устроил пикник в лесополосе. Осужденный и пострадавшая распивали спиртные напитки, потом начали ссориться.

Как рассказали в пресс- службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, фигурант потом в порыве ревности задушил ее. После этого мужчина скрылся в места происшествия, закидав тело ветками деревьев и таким образом попытавшись скрыть следы преступления.

Тело обнаружили 30 мая 2019 года. Позже правоохранители вышли и на подозреваемого в убийстве. Под тяжестью собранных доказательств фигурант во всем сознался. Суд постановил, что за совершенное преступление в качестве наказания мужчине будет достаточно лишения свободы. В колонии строгого режима осужденный проведет девять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU