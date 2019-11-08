В Биробиджане коту, застрявшему на 15-метровой высоте, вызвали спасателей

СЕГОДНЯ 03:52 2019-11-08T05:08:26+03:00

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В Биробиджане помощь спасателей понабилась коту. Питомец забрался на дерево и не смог спуститься сам. Он истошно кричал два дня, рассчитывая на поддержку людей. Хозяйка животного сообщила о происшествии на телефон пожарно-спасательной службы.

- Спасатели отправились на улицу Дзержинского, где на 15-метровой высоте застрял кот. Чтобы достать животное, решили использовать автолестницу из пожарно-спасательной части №1. Питомца благополучно эвакуировали и передали его хозяйке. Та, в свою очередь, поблагодарила спецов за спасение любимца, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

В чрезвычайном ведомстве также отметили, что в 2019 году животным спасатели оказали помощь 45 раз. Бывало, что приходилось вытаскивать четвероногих из открытых люков, зазоров между гаражами и трубами. Также ловили косулю, забежавшую в центр города, а еще спасали гнездо чаек из реки Бира.

ИСТОЧНИК KP.RU