Школьники и лицеисты из Хабаровска стали лучшими «белыми хакерами»

СЕГОДНЯ 04:50 2019-11-08T05:07:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске завершились соревнования по информационной безопасности BlackMirrorCTF-2019. Среди претендентов на победу были 105 участников из разных регионов России. Чтобы достичь цели, им нужно было пройти несколько испытаний.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, среди заданий было выявление уязвимости eternalblue и bluekeep, получение доступа к учетной записи невнимательного пользователя, который по ошибке ввел пароль в поле логина. Также участники выполнили таск с радиоуправляемыми машинами, когда команды перехватывают у соперников доступ к управлению транспортным средством и доводят его до финиша.

По итогу состязаний среди студентов на первом месте оказались учащиеся ДВФУ, на второй позиции – студенты Комсомольского-на-Амуре государственного университета, на третьем месте – представители МГУ имени адмирала Невельского из Приморья.

Среди школьников отличились команды из Хабаровского края. В числе лидеров учащиеся хабаровской школы №44, сборная из Хабаровского района, а также команда старшеклассников Лицея информационных технологий и Математического лицея.

ИСТОЧНИК KP.RU