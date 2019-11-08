На скамью подсудимых в Хабаровском крае посадят «пьяного» поджигателя

СЕГОДНЯ 05:28 2019-11-08T05:28:22+03:00

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В Комсомольском районе будут судить поджигателя, который в состоянии алкогольного опьянения просто решил уничтожить чужой, случайно попавшийся дом. По версии следствия, от пожара пострадал двухквартирный дом в селе Нижнетамбовское. В постройке, к счастью, самих жильцов не было, зато внутри хранились их личные вещи.

- Сам подозреваемый рассказал, что решился на уничтожение дома, когда был пьян. Он поджег легковоспламеняющийся отделочный материал, которым было обито здание. Убедившись, что огонь устойчив и не гаснет, злоумышленник покинул место происшествия, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ущерб пострадавшие оценили в 131 тысячу рублей. Мужчине предъявили обвинение в умышленном уничтожении или повреждении имущества. На сегодняшний день материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении. Максимально возможным наказанием в этом случае может быть лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU