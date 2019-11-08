ФАП в селе Джуен Хабаровского края собираются сдать к 15 декабря

СЕГОДНЯ 05:42 2019-11-08T05:42:49+03:00

На сегодняшний день на объекте закончились внутренние отделочные работы

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В селе Джуен Хабаровского края собираются сдать фельдшерско-акушерский пункт. Это должно произойти 15 декабря. На сегодняшний день на объекте закончили внутренние отделочные работы. Пока строители занимаются монтажом системы вентиляции, устраняют дефекты по замечаниям технического надзора министерства строительства Хабаровского края.

Как отметили в администрации Амурского района, с помощью нового фельдшерско-акушерского пункта получится обеспечить местных жителей медицинскими услугами. Строительство этого объекта началось в апреле этого года. По проекту в здании предусмотрели в том числе жилое помещение для медицинского работника.

Напомним, в Нанайском районе заканчивается строительство фельдшерско-акушерского пункта. Новый объект появится в селе Верхний Нерген. К услугам местного населения будут фельдшер и медицинская сестра.

ИСТОЧНИК KP.RU