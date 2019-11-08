2019-11-08T06:06:45+03:00
Общество

Из пожара в Комсомольске спасли 13 человек, двое погибли

Происшествие случилось в ночь с 7 на 8 ноября
Александр ШТААЛЬ
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Из пожара в Комсомольске спасли 13 человек, двое погиблиИз пожара в Комсомольске спасли 13 человек, двое погиблиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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В Комсомольске-на-Амуре в ночь с 7 на 8 ноября в многоэтажке на улице Юбилейной случился пожар. Прибывшие на вызов огнеборцы увидели, как из окон на восьмом этаже валил густой черный дым. Одновременно пожарные подали стволы на тушение пожара и начали разведку в здание.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в квартире, где находился очаг возгорания, горели две комнаты, лоджия, балкон и коридор. Также пламя охватило домашние вещи, находящиеся на двух соседних балконах. Там возгорания потушили подручными средствами.

Пожар успешно удалось ликвидировать. Из подъезда удалось эвакуировать девять человек с помощью спассредств. Еще четверых огнеборцы вывели по маршевым лестницам. Всех людей осмотрели врачи скорой помощи, в госпитализации никто из спасенных не нуждался. В квартире, где случился пожар, обнаружили два бездыханных тела.

В обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, Следственного управления Следственного комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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