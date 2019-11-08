2019-11-08T06:32:30+03:00
Общество

В Комсомольске прикрыли «неправильный» цех по производству полуфабрикатов

Во время проверки на предприятии нашли серьезные недочеты
Ольга КИВА
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В Комсомольске прикрыли «неправильный» цех по производству полуфабрикатовВ Комсомольске прикрыли «неправильный» цех по производству полуфабрикатовФото: Олег ЗОЛОТО
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В Комсомольске-на-Амуре прикрыли цех по производству полуфабрикатов. На предприятии пренебрегли правилами и с нарушениями производили продукцию, которая могла нести в себе опасность. Напомним, в Хабаровском крае продолжают проводить профилактические мероприятия с целью не допустить проникновение вируса африканской чумы на территорию региона.

- Во время проверки в цехе выяснилось, что с ошибками была оформлена декларация о соответствии продукции. Также во время производственного процесса не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП. Так, не соответствует техническим условиям программа производственного контроля. Она нужна для обеспечения безопасности при производстве полуфабрикатов, - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

По итогу предприятию выдали предписание об отзыве двух деклараций на производство продукции. Также внесли постановление о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя. Для начала обошлись предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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