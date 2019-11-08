2019-11-08T07:07:04+03:00
Общество

Тигры дважды за неделю отметились на территории людей в Хабаровском крае

Один из хищников пытался охотиться на коров
Ольга КИВА
Поделиться:
Тигры дважды за неделю отметились на территории людей в Хабаровском краеТигры дважды за неделю отметились на территории людей в Хабаровском крае
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае за последнюю неделю тигры дважды зашли на территорию людей. Такие данные предоставили в краевом министерстве природных ресурсов за период с 4 по 8 ноября. Отметим также, что с начала 2019 года в регионе зафиксировали 181 конфликтную ситуацию с участием диких животных.

Известно, что пятого ноября тигр пытался охотиться на коров на территории села Верхняя Манома Нанайского района. На следующий день еще одного хищника видели гуляющим по территории города Вяземский Вяземского района

Жителей края убедительно просят соблюдать правила безопасности в местах обитания диких животных. Помните, встреча с хищником может обернуться трагедией. Чтобы этого избежать неприятных последствий от такого взаимодействия, пожалуйста, придерживайтесь рекомендаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24