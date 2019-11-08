Тигры дважды за неделю отметились на территории людей в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 07:07 2019-11-08T07:07:04+03:00

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В Хабаровском крае за последнюю неделю тигры дважды зашли на территорию людей. Такие данные предоставили в краевом министерстве природных ресурсов за период с 4 по 8 ноября. Отметим также, что с начала 2019 года в регионе зафиксировали 181 конфликтную ситуацию с участием диких животных.

Известно, что пятого ноября тигр пытался охотиться на коров на территории села Верхняя Манома Нанайского района. На следующий день еще одного хищника видели гуляющим по территории города Вяземский Вяземского района

Жителей края убедительно просят соблюдать правила безопасности в местах обитания диких животных. Помните, встреча с хищником может обернуться трагедией. Чтобы этого избежать неприятных последствий от такого взаимодействия, пожалуйста, придерживайтесь рекомендаций.

ИСТОЧНИК KP.RU