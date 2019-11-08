В Хабаровском крае 14 тысяч человек компенсируют расходы на оплату капремонта

СЕГОДНЯ 07:36 2019-11-08T07:36:09+03:00

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В Хабаровском крае 14 тысяч человек получают компенсацию за расходы на оплату капремонта. Такую меру поддержки оказывают неработающим собственникам квартир, достигшим 70 и 80 лет, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 групп, семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий, реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда и другим льготным категориям граждан.

- Плательщикам из этих категорий компенсируют от 50 до 100 процентов. Для граждан старше 70 лет выплаты полагаются в размере 50 процентов, если они проживают одни или с неработающими гражданами пожилого возраста, инвалидами 1 и 2 групп, и если им не возмещают расходы на оплату жилого помещения. Те, чей возраст превышает 80 лет, могут рассчитывать на 100-процентную компенсацию, если ранее не пользовались компенсацией расходов на оплату жилого помещения, и на 50-процентную, если им возмещают расходов на оплату жилого помещения, в составе которой выплачиваются остальные 50 процентов, - сообщили в краевом министерстве социальной защиты населения.

Отметим, что заявления на возмещение принимают в центрах социальной поддержки населения или в МФЦ. Более подробная информация по телефону (4212) 32-64-93. Специалисты готовы проконсультировать в будние дни.

ИСТОЧНИК KP.RU