Крепкое словцо в адрес полицейского обошлось дебоширу в Комсомольске в 30 тысяч рублей
В Комсомольске-на-Амуре осудили дебошира, который позволил себе оскорбить полицейских. Мужчина показал свой буйный нрав, когда страж порядка заполнял административный протокол в отношении него. К слову, претензии у полицейских к нарушителю появились, когда тот нетрезвым ехал в поезде «Советская Гавань – Владивосток» и своим поведением мешал другим пассажирам.
- В итоге к административной ответственности дебошира все-таки смогли привлечь. По решению суда правоохранители назначили виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс -службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Приговор суда пока еще не вступил в законную силу.
Жителей края убедительно просят соблюдать правила поведения в общественных местах, воздержаться от употребления алкогольных напитков.
ИСТОЧНИК KP.RU