СЕГОДНЯ 08:08 2019-11-08T08:08:54+03:00

Крепкое словцо в адрес полицейского обошлось дебоширу в Комсомольске в 30 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре осудили дебошира, который позволил себе оскорбить полицейских. Мужчина показал свой буйный нрав, когда страж порядка заполнял административный протокол в отношении него. К слову, претензии у полицейских к нарушителю появились, когда тот нетрезвым ехал в поезде «Советская Гавань – Владивосток» и своим поведением мешал другим пассажирам.

- В итоге к административной ответственности дебошира все-таки смогли привлечь. По решению суда правоохранители назначили виновному наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - рассказали в пресс -службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Приговор суда пока еще не вступил в законную силу.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила поведения в общественных местах, воздержаться от употребления алкогольных напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU