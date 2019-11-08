СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-08T08:49:05+03:00

Однако пожароопасный сезон в регионе еще не закрыт

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В Хабаровском крае отменили особый противопожарный режим. Распоряжением об этом подписал губернатор Сергей Фургал. Такое решение приняли в связи со стабильным понижением среднесуточной температуры воздуха и формированием снежного покрова на территории региона.

- В крае отменили особый противопожарный режим, но пожароопасный сезон еще не закрыт. Поэтому в некоторых районах продолжают приводить территорию населенных пунктов в пожаробезопасное состояние, а жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности в природной среде, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Так, недавно в Нанайском районе обновили два с половиной километра минерализованной полосы. Всего с начала пожароопасного периода в крае создали порядка 780 километров минерализованных полос. Жителей края убедительно просят не складировать горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся материалы на приусадебных участках, не сжигать мусор вблизи жилых домов и деревянных надворных и хозяйственных построек.

ИСТОЧНИК KP.RU