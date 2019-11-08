СЕГОДНЯ 09:26 2019-11-08T09:26:16+03:00

В Хабаровске почтили память погибших в Афганистане, Чечне и Ингушетии бойцов ФОТО: Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

Росгвардейцы и военнослужащие возложили венки из еловых веток к мемориалу в память о боевых товарищах

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В Хабаровске военнослужащие и сотрудники Росгвардии почтили память своих боевых товарищей. Это мероприятие проводят ежегодно 8 ноября – в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России.

Как рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю, в этот день отдают дань памяти бойцам, погибших во время вооруженных конфликтов в Афганистане, Чечне и Ингушетии. В рамках запланированных мероприятий военнослужащие и сотрудники аппарата управления и ОМОНа возложили венок из еловых веток к мемориалу.

Напомним, с Северного Кавказа в 1996 и 2000 годах не вернулись бойцы, Герои России Виталий Бугаев, Николай Виноградов и Владимир Тамгин, Дмитрий Пугачёв и Игорь Сылко. В память о них сотрудники управления Росгвардии прошли торжественным маршем по плацу, держа равнение на мемориал погибшим героям. Кроме того, сотрудники СОБР, ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии побывали на местах захоронений боевых товарищей.

ИСТОЧНИК KP.RU