Разрешения на строительство бизнесменам в Хабаровском крае выдают быстрее

СЕГОДНЯ 09:50 2019-11-08T09:50:48+03:00

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В Хабаровском крае сократили сроки получения разрешений на строительство. Ранее на эту процедуру требовалось 100-150 дней. Теперь же она занимает от 95 до 100 дней. В частности, сократили сроки выдачи градостроительного плана земельного участка, заключения договоров подключения к инженерным сетям. По упрощенной схеме также оформляют экспертизу проектной документации. Документы принимают в электронном виде через краевой портал «Услуги 27».

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, также в электронном виде можно подать заявление на подключение к электроэнергии, к сетям газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения. Документы принимают на сайтах ресурсоснабжающих организаций. На этих же ресурсах можно будет следить за статусом заявки.

Также в регионе смогли сократить ставки по оплате за технологическое присоединение к электросети на 30-50 процентов и внедрить «калькуляторы издержек». Однако сами предприниматели указали на высокую стоимость подключений. К тому же они не имеют доступа к получению данных по экономическому обоснованию таких цен.

ИСТОЧНИК KP.RU