2019-11-08T10:26:40+03:00
Общество

Маршрутка №71 в Хабаровске будет ездить по новому расписанию

Корректировки вступят в силу с 18 ноября 2019 года
Ольга КИВА
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Маршрутка №71 в Хабаровске будет ездить по новому расписаниюМаршрутка №71 в Хабаровске будет ездить по новому расписаниюФото: Михаил ФРОЛОВ
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В краевой столице скорректировали расписание маршрутки №71. Автобус курсирует сообщением «Торговый центр (Южный микрорайон) – Осиповка». Поправки в работу общественного транспорта внесли по многочисленным просьбам самих пассажиров.

Как рассказали в городской администрации, автобусы будут отправляться с остановочного пункта «Торговый центр» в 5:50. Сейчас в первый рейс общественный транспорт отправляется в 6:04. Также с остановки «Осиповка» - первый автобус теперь будет отъезжать в 6:50, раньше время первого отправления было 7:05.

Жителей города просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок. Напомним, что замечания и предложения по работе городских маршрутов принимают специалисты городского управления промышленности, транспорта, связи по телефонам: 32-48-48, 32-85-02 и 30-28-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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