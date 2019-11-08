Маршрутка №71 в Хабаровске будет ездить по новому расписанию
В краевой столице скорректировали расписание маршрутки №71. Автобус курсирует сообщением «Торговый центр (Южный микрорайон) – Осиповка». Поправки в работу общественного транспорта внесли по многочисленным просьбам самих пассажиров.
Как рассказали в городской администрации, автобусы будут отправляться с остановочного пункта «Торговый центр» в 5:50. Сейчас в первый рейс общественный транспорт отправляется в 6:04. Также с остановки «Осиповка» - первый автобус теперь будет отъезжать в 6:50, раньше время первого отправления было 7:05.
Жителей города просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок. Напомним, что замечания и предложения по работе городских маршрутов принимают специалисты городского управления промышленности, транспорта, связи по телефонам: 32-48-48, 32-85-02 и 30-28-88.
ИСТОЧНИК KP.RU