2019-11-08T11:23:22+03:00
Общество

Покупатель в Хабаровском крае заставил продавцов заплатить втридорога

Причина тому - нарушение в договоре кредитования, оформленном при покупке смартфона
Ольга КИВА
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Покупатель в Хабаровском крае «заставил» продавцов заплатить втридорогаПокупатель в Хабаровском крае «заставил» продавцов заплатить втридорогаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Хабаровского края купил телефон в кредит. Он подписал соответствующий договор, а позже в него вчитался внимательнее и нашел недочет. Свои сомнения он решил проверить и обратился в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

- Основная претензия была в том, что документе была указана по факту не оказанная услуга. Потребитель имел в виду опцию «Консультация «Все включено», в рамках которой производят настройку оборудования, установку дополнительного программного обеспечения для смартфона. Стоимость услуги составляла пять тысяч 999 рублей, - рассказали в управлении.

Покупатель сам попытался решить вопрос о возврате денег, но, увы, продавец не хотел идти на уступки. Тогда владелец смартфона обратился в суд и выиграл дело, несмотря на то, что ответчик убеждал, что необходимую информацию о товаре и услугах предоставили истцу в товарном чеке. На этом документе не было подписи покупателя, поэтому суд не принял этот довод во внимание.

В итоге продавец, отказавшийся добровольно вернуть почти шесть тысяч, теперь должен заплатить 899 рублей неустойки, три тысячи рублей компенсации морального вреда, четыре тысячи 949 рублей штрафа за неудовлетворение требования в добровольном порядке и 603 рубля расходов на оплату услуг представителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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