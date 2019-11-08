Полицейские в ЕАО учатся глубже понимать мотивы поступков людей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-08T11:47:13+03:00

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В Еврейской автономии полицейские второй год подряд осваивают психологические методы работы. Это необходимая мера, которая поможет защитникам порядка понимать психические закономерности, применять полученные знания в процессе работы с детьми и их родителями.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, такой подход нужен, чтобы правоохранители научились регулировать и строить взаимоотношения с другими людьми, глубже понимать мотивы поступков людей. Во время обучения участникам выполнили практические упражнения, способствующие развитию самопознания, раскрытию личностного потенциала.

Также курс был рассчитан на то, что полицейские освоят техники десенбилизации, которые они также будут применять в своей деятельности. Обучение прошли 12 сотрудников правоохранительных органов. К слову, сами стражи порядка уже выразили желание и дальше повышать профессиональное мастерство в данном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU