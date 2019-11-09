Погода в Хабаровске на 9 ноября 2019 года: днем до -4, без осадков

СЕГОДНЯ 03:01 2019-11-09T03:01:37+03:00

Сильные ветра понижают эффективную температуру, поэтому несмотря на небольшой «минус», на улице некомфортно

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В Биробиджане без осадков, пасмурно. Ветер западный, меняется на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью -12…-14, днем -1…-3.

В Хабаровске ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, довольно сильный, 15-17 метров в секунду. Ночью -10…-12, днем потеплеет до -2…-4. Однако из-за ветра температура по ощущениям будет ниже.

В Бикине пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Ночью -10…-12. Днем 0…-2.

В Советской Гавани и Ванино осадков не ожидается. Ветер холодный, северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем 0…-2.

В Комсомольске-на-Амуре снега не будет. Ветер подует юго-западный, 4-9 метров в секунду, порывами до 12 м/с. Ночью -12…-14, днем -3…-5.

В Чегдомыне ночью возможно что-то посыплет с неба, но несерьезное. Днем без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью -21…-23, днем -8…-10.

В Николаевске-на-Амуре легкий снежок. Ветер западный, 9-14 метров в секунду. Ночью -9…-11, днем до -5.

В Охотске ночью пойдет мокрый снег, закончится к утру. Ветер северо-западный, 12-17 метров в секунду. Ночью -4…-6, днем потеплеет до 0…-2.

В Аяне ночью тоже запорошит, днем пасмурно, но уже без снега. Ветер северо-западный, 11-16 метров в секунду. Температура ночью -12…-14, днем -6…-8.

В Чумикане осадков не ожидается. Ветер западный, сильный 15-20 метров в секунду. Ночью -10…-12, днем -5…-7.

В селе им. Полины Осипенко тоже бесснежно. Ветер поменяет направление с западного на северный, 4-9 метров в секунду. Ночью -14…-16, днем -3…-5.

В Троицком осадков не будет. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Ночью -10…-12, днем -3…-5.

В Вяземском также без осадков. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Ночью -10…-12, днем -1…-3.

ИСТОЧНИК KP.RU