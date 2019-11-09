Погода в Хабаровске на 9 ноября 2019 года: днем до -4, без осадков
В Биробиджане без осадков, пасмурно. Ветер западный, меняется на северо-западный, 7-12 метров в секунду. Ночью -12…-14, днем -1…-3.
В Хабаровске ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, довольно сильный, 15-17 метров в секунду. Ночью -10…-12, днем потеплеет до -2…-4. Однако из-за ветра температура по ощущениям будет ниже.
В Бикине пасмурно, без осадков. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Ночью -10…-12. Днем 0…-2.
В Советской Гавани и Ванино осадков не ожидается. Ветер холодный, северо-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем 0…-2.
В Комсомольске-на-Амуре снега не будет. Ветер подует юго-западный, 4-9 метров в секунду, порывами до 12 м/с. Ночью -12…-14, днем -3…-5.
В Чегдомыне ночью возможно что-то посыплет с неба, но несерьезное. Днем без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду. Ночью -21…-23, днем -8…-10.
В Николаевске-на-Амуре легкий снежок. Ветер западный, 9-14 метров в секунду. Ночью -9…-11, днем до -5.
В Охотске ночью пойдет мокрый снег, закончится к утру. Ветер северо-западный, 12-17 метров в секунду. Ночью -4…-6, днем потеплеет до 0…-2.
В Аяне ночью тоже запорошит, днем пасмурно, но уже без снега. Ветер северо-западный, 11-16 метров в секунду. Температура ночью -12…-14, днем -6…-8.
В Чумикане осадков не ожидается. Ветер западный, сильный 15-20 метров в секунду. Ночью -10…-12, днем -5…-7.
В селе им. Полины Осипенко тоже бесснежно. Ветер поменяет направление с западного на северный, 4-9 метров в секунду. Ночью -14…-16, днем -3…-5.
В Троицком осадков не будет. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду. Ночью -10…-12, днем -3…-5.
В Вяземском также без осадков. Ветер западный, 7-12 метров в секунду. Ночью -10…-12, днем -1…-3.
ИСТОЧНИК KP.RU