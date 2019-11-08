СЕГОДНЯ 12:15 2019-11-08T12:15:38+03:00

«Мясные» воры из Хабаровского края по ночам уводили скот у фермеров в ЕАО Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане собираются судить «мясных» воров. Злоумышленники из Хабаровского края повадились по ночам наведываться в крестьянско-фермерские хозяйства в ЕАО. Цель была предельно проста – увести рогатый скот и забить его. Мясо они продавали.

- Поймать злоумышленников удалось в районе девятого километра Биршоссе. Автоинспекторы остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин, перевозивших 217 килограммов мясо крупного рогатого скота. Документов на груз у перевозчиков не нашлось. Один из задержанных гражданин Таджикистана, который незаконно находился в России, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Ущерб от действий подозреваемых оценили в 500 тысяч рублей. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело за тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц, расследование которого на сегодняшний день закончилось. Материалы уже находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU