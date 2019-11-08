2019-11-08T12:15:38+03:00
Происшествия

«Мясные» воры из Хабаровского края по ночам уводили скот у фермеров в ЕАО

Среди задержанных таджик-нелегал
Александр ШТААЛЬ
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«Мясные» воры из Хабаровского края по ночам уводили скот у фермеров в ЕАО«Мясные» воры из Хабаровского края по ночам уводили скот у фермеров в ЕАОФото: Олег ЗОЛОТО
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В Биробиджане собираются судить «мясных» воров. Злоумышленники из Хабаровского края повадились по ночам наведываться в крестьянско-фермерские хозяйства в ЕАО. Цель была предельно проста – увести рогатый скот и забить его. Мясо они продавали.

- Поймать злоумышленников удалось в районе девятого километра Биршоссе. Автоинспекторы остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин, перевозивших 217 килограммов мясо крупного рогатого скота. Документов на груз у перевозчиков не нашлось. Один из задержанных гражданин Таджикистана, который незаконно находился в России, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Ущерб от действий подозреваемых оценили в 500 тысяч рублей. В отношении фигурантов возбудили уголовное дело за тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц, расследование которого на сегодняшний день закончилось. Материалы уже находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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