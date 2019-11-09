2019-11-09T05:10:10+03:00
Общество

На реках Хабаровского края начинается ледостав

Пока речь идет о севере края, где днем уже держится уверенный «минус», но скоро льдом покроет и южные речки
Ксения ТУРТЫГИНА
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Уже скоро Амур и малые реки полностью спрячутся под ледУже скоро Амур и малые реки полностью спрячутся под ледФото: Борис КОКУРИН
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Как сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, на реках Амур (на участке от Хабаровска до села Малмыж в Нанайском районе), Уссури, Бикин и Амгунь начался ледоход.

На той части Амура, которая протекает по Комсомольскому району, зафиксированы первичные формы льда, ниже устья его нет. У села Мариинское идет редкий ледоход, а вот в нижнем течении реки Бурея у села Усть-Ниман и на Куре у села Новокуровка проходит ледостав.

Как прогнозируют специалисты Дальневосточного управления гидрометеослужбы, в ближайшее время дневные и ночные температуры будут снижаться, а значит, совсем скоро реки полностью скует льдом. Однако это не значит, что по нему можно будет ходить, аки по суху. Первый лед крайне непрочен, выходить на него и уж тем более выезжать смертельно опасно. Официально ледовые переправы откроются только тогда, когда ледяной покров наберет необходимую для безопасного проезда толщину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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