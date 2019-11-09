2019-11-09T06:39:56+03:00
Происшествия

В пригороде Хабаровска задержали дачного вора

Гражданин забрался в садовый домик, чтобы вынести оттуда аудиотехнику
Ксения ТУРТЫГИНА
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Похититель задержан, часть имущества возвращена законному хозяинуПохититель задержан, часть имущества возвращена законному хозяинуФото: Петр САМСОНОВ
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Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, в дежурную часть обратился хозяин одной из дач, расположенной в селе Хабаровского района. Мужчина сообщил, что из его дачного домика пропали телевизор и музыкальный центр. Общую стоимость пропажи владелец оценил в двадцать четыре тысячи рублей.

На «техно-воришку» вышли быстро – им оказался ранее судимый, безработный девятнадцатилетний юноша, живущий в районе им. Лазо. Парень, как выяснилось, был знаком с пострадавшим: на протяжении месяца он работал и жил у него на даче. Спустя какое-то время молодой человек остался без денег и решил, что быстрее всего исправить эту проблему можно с помощью воровства. Забрался на знакомую дачу, вытащил технику и продал ее на одном из хабаровских рынков.

Полиция нашла и вернула владельцу телевизор, музыкальный центр пока не найден. Подозреваемый находится под арестом, против него возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». Если парня признают виновным, ему грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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