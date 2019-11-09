В Хабаровском крае следователи проверяют информацию о массовой невыплате зарплаты

СЕГОДНЯ 08:20 2019-11-09T08:20:50+03:00

По сообщениям в интернете, некая подрядная организация не только не платит, но и не заключает с работниками договоры

Изменить размер текста: A A

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления по Хабаровскому краю и ЕАО, следователи заинтересовались информацией о невыплате зарплаты. Некие лица утверждают, что сотрудникам подрядной организации ООО «СТ 27» не торопятся платить за строительные и ремонтные работы, проведенные в Комсомольске-на-Амуре. Также сообщается, что сотрудники упомянутой организации юридически ее сотрудниками не являются – с ними не заключены трудовые договоры.

СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО проводит проверку по данным сообщениям. Предстоит установить истинность этих заявлений и дать оценку действиям либо бездействию руководства организации. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки. Напомним, невыплата зарплаты – это уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU