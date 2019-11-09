2019-11-09T08:20:50+03:00
Общество

В Хабаровском крае следователи проверяют информацию о массовой невыплате зарплаты

По сообщениям в интернете, некая подрядная организация не только не платит, но и не заключает с работниками договоры
Ксения ТУРТЫГИНА
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По Трудовому кодексу, работодатель обязан отдавать людям заработанные ими деньги дважды в месяцПо Трудовому кодексу, работодатель обязан отдавать людям заработанные ими деньги дважды в месяцФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Как сообщили в пресс-службе Следственного управления по Хабаровскому краю и ЕАО, следователи заинтересовались информацией о невыплате зарплаты. Некие лица утверждают, что сотрудникам подрядной организации ООО «СТ 27» не торопятся платить за строительные и ремонтные работы, проведенные в Комсомольске-на-Амуре. Также сообщается, что сотрудники упомянутой организации юридически ее сотрудниками не являются – с ними не заключены трудовые договоры.

СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО проводит проверку по данным сообщениям. Предстоит установить истинность этих заявлений и дать оценку действиям либо бездействию руководства организации. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки. Напомним, невыплата зарплаты – это уголовное преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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