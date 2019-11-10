2019-11-10T07:03:48+03:00
Общество

Водителям Хабаровского края напоминают: уступать дорогу спецтранспорту – это закон

Количество аварий из-за неуступчивых автолюбителей растет из года в год
Ксения ТУРТЫГИНА
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Поправка в КоАП касается не только пожарных автомобилей, но и любого другого спецтранспорта. Фото: пресс-служба МЧС по Хабаровскому краюПоправка в КоАП касается не только пожарных автомобилей, но и любого другого спецтранспорта. Фото: пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю
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В МЧС по Хабаровскому краю фиксируют рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием спецтранспорта. Водители других автомобилей своеобразно реагируют на включенные проблесковые маячки и звуковую сигнализацию: вместо того, чтобы дать дорогу пожарной машине, они стараются проскочить.

Между тем элементарная логика подсказывает: маячок и сирена явно говорят, что где-то беда и могут погибнуть люди. Стоит ли чья-то жизнь того, чтобы некий гражданин успешно доехал до магазина или на работу?

Кроме того, в краевом МЧС напоминают: с августа 2019 года вступили в силу изменения в КоАП РФ и теперь непредоставление преимущества спецавтомобилю с включенной световой и звуковой сигнализацией считается правонарушением. Причем преимущество за спецтранспортом сохраняется как на улицах, так и на внутриквартальных дорогах. На неуступчивого водителя могут наложить штраф от трех до пяти тысяч рублей или лишить прав на срок от трех месяцев до года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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