Бизнесменам Хабаровского края расскажут о возможностях привлечения финансирования на фондовом рынке

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-09T09:33:10+03:00

В семинаре могут принять участие все желающие. Фото: Отделение ЦБ по Хабаровскому краю

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В четверг, 14 ноября, хабаровские предприниматели смогут принять заочное участие в бесплатном семинаре «Возможности привлечения финансирования для субъектов МСП посредством фондового рынка». Слушатели узнают, как привлечь деньги, почему выпуск облигаций может быть выгоднее банковского кредита и многое другое.

Как уточнили в пресс-службе Отделения по Хабаровскому краю Центробанка, сам семинар пройдет во Владивостоке, но в головном хабаровском офисе (ул. Муравьева-Амурского, 42) с 10:30 до 13:30 будет идти прямая трансляция. Во время семинара участники смогут задать вопросы экспертам.

Зарегистрироваться на мероприятие можно в рабочее время по телефонам: (4212) 78-31-91 – Александр Дмитриенко; (4212) 78-31-93 – Наталья Комарова.

Обратите внимание, что во всех зданиях Центробанка действует пропускной режим, поэтому не забудьте паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU