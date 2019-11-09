2019-11-09T12:31:44+03:00
Звезды

В Хабаровском музыкальном театре откроется выставка картин Энди Уорхола

В экспозиции представлена печатная графика известного художника, дополнят ее инсталляции и видеоарт
Ксения ТУРТЫГИНА
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Работы хранятся в частной коллекции, увидеть их - редкая удача. Фото: Хабаровский музыкальный театрРаботы хранятся в частной коллекции, увидеть их - редкая удача. Фото: Хабаровский музыкальный театр
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В это воскресенье, 10 ноября, в Музыкальном театре откроется выставка работ известного американского художника Энди Уорхола. Работы, представленные в экспозиции, находятся в частной коллекции «Chun-Chun Gallery» (учредитель Александр Макеев). Принты Уорхола были приобретены в Санкт-Петербурге в середине 1990-х годов, ранее листы графики приобретались в разное время в Европе.

Посетители смогут увидеть печатную графику из серий «Корова», «Доллар», «Мао Цзедун», «Ленин», «Многоликая Монро», «Цветы», «Суп», а также портреты: «Мика Джаггера», «Лиз Тейлор», «Ингрид Бергман», знаменитый автопортрет Энди Уохрола и многое другое. Экспозиция будет также дополнена инсталляциями и видеоартом.

Энди Уорхол (1928-1987) - известный американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссёр, заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии «homo universale», создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт».

Выставка продлится до 15 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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