В Хабаровском музыкальном театре откроется выставка картин Энди Уорхола
В это воскресенье, 10 ноября, в Музыкальном театре откроется выставка работ известного американского художника Энди Уорхола. Работы, представленные в экспозиции, находятся в частной коллекции «Chun-Chun Gallery» (учредитель Александр Макеев). Принты Уорхола были приобретены в Санкт-Петербурге в середине 1990-х годов, ранее листы графики приобретались в разное время в Европе.
Посетители смогут увидеть печатную графику из серий «Корова», «Доллар», «Мао Цзедун», «Ленин», «Многоликая Монро», «Цветы», «Суп», а также портреты: «Мика Джаггера», «Лиз Тейлор», «Ингрид Бергман», знаменитый автопортрет Энди Уохрола и многое другое. Экспозиция будет также дополнена инсталляциями и видеоартом.
Энди Уорхол (1928-1987) - известный американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссёр, заметная персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии «homo universale», создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт».
Выставка продлится до 15 января 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU