2019-11-09T10:21:38+03:00
Спорт

«СКА-Хабаровск» одержал драматичную победу над «Чайкой»

Все голы в ворота гостей в этом матче забил Владислав Брагин, оформив хет-трик
Борис КОКУРИН
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«СКА-Хабаровск» одержал драматичную победу над «Чайкой»«СКА-Хабаровск» одержал драматичную победу над «Чайкой»Фото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Перед матчем гости были настроены очень решительно, перед этим они выиграли у одних из фаворитов чемпионата калининградской «Балтики» и в этом матче так же рассчитывали на победу.

- Считаю, мы сейчас на ходу, у ребят боевое настроение. Движение вперёд — это тот вектор, который обозначил президент клуба. Ребята настроены также решительно. Отправной точкой может стать именно матч в Хабаровске, когда необходимо проявить свои лучшие качества в трудных условиях в поединке с соперником хорошего уровня, - отметил Юрий Лыков, исполняющий обязанности главного тренера ФК «Чайка».

Гости тщательно готовились к матчу, даже заранее перешли на хабаровское время – принимали пищу и спали с разбегом в семь часов.

Тем не менее игра началась с быстрого гола хозяев поля. На восьмой минуте встречи ворота гостей «распечатал» Владислав Брагин. На 14 минуте Денис Тумасян сравнивает счет, а на 34 минуте арбитр назначает пенальти в ворота армейцев. Игорь Обухов отбивает мяч, но Лео Гогличидзе продолжает атаку и выводит «Чайку» вперед. И перед перерывом Владислав Брагин делает «дубль», снова сравнивая счет.

После перерыва игра немного теряет остроту – команды осторожничают. На 69 минуте тот же самый Брагин выводит «СКА-Хабаровск» вперед. И этот счет до конца игры уже не изменится.

«Армейцы» провели прекрасный матч на своем поле – до весны они больше в Хабаровске не сыграют. Следующую встречу они проведут 13 ноября в Воронеже с местным «Факелом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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