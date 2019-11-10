2019-11-10T02:01:58+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 10 ноября 2019 года: на Амуре и в Амурской протоке ледоход

Метеорологическая зима торопится в Хабаровский край
Евгения МОЛОТОВА
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Преимущественно без осадковПреимущественно без осадковФото: Евгения МОЛОТОВА
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В Биробиджане солнечно, без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура ночью -11. Днем +1. Во вторник туман и обложной снег.

В Хабаровске солнечно, без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10. Днем +1+3. Уровень Амура 15 см. Температура воды 5,2 градуса. В течение двух суток существенного изменения уровня воды не ожидается.

В Бикине осадков не ожидается. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Ночью -8. Днем до +2.

В Советской Гавани и Ванино облачно с прояснениями. Ветер северо-западный, 1-2 метра в секунду. Ночью -6. Днем +1.

В Комсомольске-на-Амуре солнечно, без осадков. Ветер южный, 3 метра в секунду. Ночью -13. Днем -4. Уровень Амура у Города Юности 9 см. В течение двух суток ожидается спад уровня воды на 5-10 см.

В Чегдомыне ясно, солнечно. Ветер восточный 1 метр в секунду. Ночью -24. Днем -4-9.

В Николаевске-на-Амуре ясно, солнечно, без осадков. Ветер западный, 4 метра в секунду, порывы до 10 метров. Ночью -10. Днем -4. Уровень Амура в устье реки 94 см. Ледоход.

В Охотске облачно, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 3 метра в секунду. Ночью -6. Днем -2. Температура воды в Охотском море 3,6 градуса.

Минимальная температура наблюдалась этой ночью в в Тугуро-Чумиканском районе в Токо: -36. Максимальная в Николаевском районе в Арке: -5 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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