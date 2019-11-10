2019-11-10T03:09:00+03:00
Происшествия

Хабаровчанину проломили голову на собственной кухне

В качестве орудия убийства выступил табурет
Евгения МОЛОТОВА
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Орудием убийства стал табуретОрудием убийства стал табуретФото: Анна СЕМИНА
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Бригада скорой помощи, прибывшая по анонимному вызову в один из домов в Южном микрорайоне обнаружила труп мужчины со следами насильственной смерти. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов зафиксировали в принадлежащей потерпевшему квартире следы драки: часть мебели была опрокинута, а на стенах и полу следы крови. Кроме погибшего в квартире никого не было, а входная дверь оказалась открыта настежь. Соседка, которая живет этажом ниже, рассказала, что около шести утра ее разбудил звонок в дверь: мужчина по имени Женя, которого она знает как приятеля погибшего, просил вызвать врача. Пока горожанка одевалась, чтобы открыть дверь, гость сбежал. Шума драки или скандала перед этим женщина не слышала.

Скорую помощь соседка не вызывала. Вероятно, сбежавший мужчина позвонил медикам сам.

Погибшего опознала его 18-летняя дочь. По словам девушки, отец злоупотреблял спиртными напитками. По версии следователей мужчина стал жертвой ссоры, возникшей в ходе застолья. Орудием убийства называют табурет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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