Более 14 тысяч жителей Хабаровского края получают компенсацию по платежам за капремонт

СЕГОДНЯ 04:36 2019-11-10T05:26:26+03:00

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Жители Хабаровского края могут оформить компенсацию по платежам за капитальный ремонт от 50 до 100 процентов. В зависимости от возраста и льготной категории, к которой они относятся. В этом году меру поддержку оформили четырнадцать тысяч человек. Для сравнения, в прошлом году количество получателей было равно двенадцать тысяч восемьсот человек.

В министерстве социальной защиты населения края, тенденцию роста получателей компенсации связывают в первую очередь, с достижением возраста 70-80 лет. Эти жители в случаях когда они являются собственниками жилья, имеют право на компенсацию взноса за капитальный ремонт от 50 до 100 процентов, в зависимости от ряда условий.

- Для граждан старше 70 лет компенсация назначается в размере 50 процентов, если они проживают одни или с неработающими гражданами пожилого возраста, инвалидами 1 и 2 групп, и если им не возмещают расходы на оплату жилого помещения, рассказали в краевом министерстве социальной защиты населения. - Для тех, кому за 80 лет, предусмотрена 100-процентная компенсация, при отсутствии компенсации расходов на оплату жилого помещения, и 50-процентная – если им возмещают расходов на оплату жилого помещения, в составе которой выплачиваются остальные 50 процентов.

В ведомстве также подчеркнули, что льготные категории граждан, не освобождаются от уплаты квитанции на оплату взноса на капитальный ремонт. Данный платеж является обязательным. Но они могут подать заявление на его возмещение. Документы принимают в центрах социальной поддержки населения или в МФЦ. Дополнительную информацию можно уточнить по телефону «горячей линии» министерства социальной защиты населения края 8 (4212) 32-64-93 (в рабочее время).

ИСТОЧНИК KP.RU