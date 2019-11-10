Торговый центр «Броско Молл» в Хабаровске откроют по графику

СЕГОДНЯ 06:15 2019-11-10T07:11:30+03:00

За неделю до открытия мест для арендаторов уже не осталось

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Торговый центр «Броско Молл» должен был открыться в середине октября, однако, руководства ТЦ решило перенести старт на месяц. Акт ввода в эксплуатацию уже подписан, а торжественная церемония открытия состоится 14 ноября.

В «Броско Молл» откроются филиалы известных брендов, ранее в Хабаровске не представленные: ZARA, «Золотое Яблоко», Massimo Dutti, Guess, Armani Exchange, New Yorker, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Street Beat, re:Store, Oysho, Zara Home, Bork, Henderson, Incanto, Corso Como, Эконика, Kanzler и другие. Всего в ТРК Brosko Mall появится 120 магазинов.

Помимо этого, на третьем этаже торгового центра разместился единственный в краевой столице кинотеатр IMAX и фудкорт с 30 ресторанами и кафе, объединенные общей концепцией «Кухни мира», в том числе ресторан Black Star Burger.

По сообщению руководства, ТЦ заполнен арендаторами на 100 процентов. Это только первая очередь торгового центра. Вторая очередь, в которую войдет и аквапарк будет сдана в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU