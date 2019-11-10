2019-11-10T08:29:33+03:00
Происшествия

Пожар на продуктовом складе потушили в Хабаровске

Площадь возгорания составила свыше двухсот квадратных метров
Евгения МОЛОТОВА
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Всего к тушению возгорания привлекалось 28 человек и восемь единиц техники.Всего к тушению возгорания привлекалось 28 человек и восемь единиц техники.Фото: Архив "КП"
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В ночь на субботу в краевой столице пожарные тушили возгорание на проспекте 60-летия Октября. Информация о появлении возгорания на одном из продуктовых складов поступила на пульт дежурного пожарно-спасательной службы в половине пятого утра. На локализацию пожара специалистам потребовалось около часа. Горело складское помещение на первом этаже четырехэтажного дома. На нем хранились продукты питания. Площадь возгорания составила около двухсот квадратных метров. В 05:21 пожар удалось локализовать. А через 15 минут специалисты ликвидировали открытое горение. После завершения проливки и разбора конструкций в 08.14 часов пожар был полностью ликвидирован.

Всего к тушению возгорания привлекалось 28 человек и восемь единиц техники. Погибших и пострадавших нет. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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