«Дальневосточный экспресс» курсирует в московском метро

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-10T10:20:41+03:00

Десять бронированных вагонов уже третий год выходят на линию столичного метрополитена в рамках «Дней Дальнего Востока». Фото: Правительство Хабаровского края

Десять бронированных вагонов уже третий год выходят на линию столичного метрополитена в рамках «Дней Дальнего Востока».

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Поезд «Дальневосточный экспресс» вышел на маршрут на Кольцевой линии Московского метрополитена. Десять брендированных вагонов уже третий год подряд выходят на столичные линии в рамках мероприятий посвященных «

Дням Дальнего Востока». В торжественной церемонии запуска приняли участие заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и представители дальневосточных регионов.

Снаружи состав украшен яркими фотоколлажами основных символов дальневосточных территорий, поверх которых написано название региона, а внутри украшен видами краевой столицы. Хабаровский край представлен в одном вагоне с соседней Еврейской Автономией.

В каждом вагоне пассажирам расскажут интересные исторические факты о Хабаровске, его промышленности, заметки о туристических достопримечательностях, таких как петроглифы, озеро Амур и Шантарские острова, информацию о гастрономических особенностях, сведения о крупных инвестиционных проектах. Отдельное внимание уделено зоне «Дальневосточного гектара».

Особенностью «Дальневосточного экспресса – 2019» стала непрерывная интерактивная викторина. Курсировать по Кольцевой линии поезд будет полгода.

Десять бронированных вагонов уже третий год выходят на линию столичного метрополитена в рамках «Дней Дальнего Востока».Фото: Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU