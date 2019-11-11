СЕГОДНЯ 01:46 2019-11-11T01:46:15+03:00

Погода в Хабаровске на 11 ноября 2019 года: днем до +4, дождь и мокрый снег Фото: Евгения ГУСЕВА

В столице Еврейской автономии тоже ожидаются осадки

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В Биробиджане осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -4-6. Днем 0+2.

В Хабаровске осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -3-5. Днем +2+4.

В Бикине небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -2-4. Днем +4+6.

В Советской Гавани и Ванино небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +1-1.

В Комсомольске-на-Амуре небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем +1-1.

В Чегдомыне снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -15-17. Днем -1-3.

В Николаевске-на-Амуре преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем 0-2.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -5-7.

ИСТОЧНИК KP.RU