СЕГОДНЯ 01:46 2019-11-11T01:46:52+03:00

В Хабаровском крае алкоголь прямо из магазина отправили на уничтожение Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

У владельца торговой точки забрали товар, на который не было разрешения

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Из одного магазина в Амурском районе забрали партию алкоголя. Речь идет о количестве в 149 единиц продукции. Владелец торговой точки не смог предъявить разрешение на торговлю этим товаром, потому что у него просто не было этого документа. Как результат, предпринимателю пришлось отвечать по закону за свой проступок.

- Сначала в отношении нарушителя были административные разбирательства, потом суд. По решению служителей Фемиды, алкогольную продукцию нужно было конфисковать и передать на уничтожение, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Бизнесмену пришлось смириться с этим обстоятельством. Вскоре в его магазин нагрянули стражи порядка. Полицейские уже изъяли продукцию и передали ее представителю АО «Росспиртпром» для дальнейшего уничтожения. Об этом действии составили соответствующий акт.

ИСТОЧНИК KP.RU