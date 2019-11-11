В Хабаровском крае алкоголь прямо из магазина отправили на уничтожение
Из одного магазина в Амурском районе забрали партию алкоголя. Речь идет о количестве в 149 единиц продукции. Владелец торговой точки не смог предъявить разрешение на торговлю этим товаром, потому что у него просто не было этого документа. Как результат, предпринимателю пришлось отвечать по закону за свой проступок.
- Сначала в отношении нарушителя были административные разбирательства, потом суд. По решению служителей Фемиды, алкогольную продукцию нужно было конфисковать и передать на уничтожение, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.
Бизнесмену пришлось смириться с этим обстоятельством. Вскоре в его магазин нагрянули стражи порядка. Полицейские уже изъяли продукцию и передали ее представителю АО «Росспиртпром» для дальнейшего уничтожения. Об этом действии составили соответствующий акт.
ИСТОЧНИК KP.RU