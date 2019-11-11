2019-11-11T04:50:13+03:00
Общество

В Хабаровском крае выполнили госзадание по потомству кеты

Специалисты заложили на инкубацию больше 70 миллионов штук икры
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае выполнили госзадание по потомству кетыВ Хабаровском крае выполнили госзадание по потомству кетыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Хабаровском крае на 88 процентов выполнили госзадание по закладке на инкубацию икры кеты осенней 2019. К слову, в этот раз с поставленной задачей справились лучше, чем в 2018 году. Для сравнения: в 2018 году на инкубацию заложили 67,9 миллиона штук при плане 87 миллионов штук, то есть 78 процентов. А в 2019 году заложили на инкубацию 70,6 миллиона штук при плане 80 миллионов штук.

- Мероприятия по сбору икры проводили на Анюйском, Гурском, Удинском рыбоводных заводах. Она нужна в том числе и для обеспечения выполнения плана по закладке на Тепловском и Биджанском рыбоводных заводах, - рассказали в ФГБУ «Главрыбвод».

Из общего объема заложенной на инкубацию икры 33,2 миллиона штук приходится на Анюйский рыбоводный завод, 9,7 миллиона штук - на Биджанский рыбоводный завод, 11,4 миллиона штук – на Удинский рыбзавод, 8,1 миллиона штук – на Тепловский рыбзавод и 7,9 миллиона штук на Гурский рыбзавод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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