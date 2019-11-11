Мокрый снег и дождь накроют Хабаровский край 11 ноября

СЕГОДНЯ 02:43 2019-11-11T02:43:43+03:00

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В Хабаровском крае 11 ноября синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Ожидается, что непогода охватит всю территорию региона. Так, местами осадки будут сильные, в южных районах они будут преимущественно в виде дождя, в центральных и северных районах края - в виде мокрого снега. Также прогнозируют усиление ветра до 13-18 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, непогода может повлиять на работу объектов ТЭК и ЖКХ. Так, не исключена вероятность возникновения аварийных ситуаций, обрывов на линиях электропередач и связи. Автолюбителей убедительно просят сохранять бдительность и быть предельно внимательными на дорогах, так как осадки и ветер могут привести к увеличению числа аварий на дорогах.

Также отметим, что из-за непогоды могут ввести ограничения в движении междугороднего пассажирского транспорта. Есть вероятность, что движение большегрузов на автомобильных дорогах «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре», «Лидога – Ванино», «Комсомольск-на-Амуре – село имени П. Осипенко», «Комсомольск-на-Амуре – Амурск», «Селихино - Николаевск-на-Амуре» может быть затруднено.

Жителей и гостей региона убедительно просят соблюдать меры личной безопасности. Рыбакам и охотникам настоятельно рекомендуют не выходить в лес и на водные объекты, а туристам - на маршруты. Родители, пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU